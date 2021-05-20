В поселке под Самарой при очистке колодца погиб мужчина

Правоохранители начали доследственную проверку Фото: СУ СК России

В среду, 19 мая, в поселке Черноречье Волжского района произошло ЧП. Там от отравлении токсичным газом погиб рабочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным следователей, все произошло в 16:55 при очистке колодца на одном из участков по улице Рабочей. В процессе работ произошло выделение токсичных газов. По предварительным данным, это был сероводород. В результате случившегося один мужчина погиб на месте. Еще троих пострадавших отправили в больницу. У них диагностировали отравление разной степени тяжести.

Правоохранители начали доследственную проверку. Они выясняют все обстоятельства и причины происшествия.

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