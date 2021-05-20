Улицу Куйбышева украсили новые фонари, которые не будут гореть зря

На улице Куйбышева появятся новые фонари

В Самаре вновь преображается улица Куйбышева. Теперь здесь меняют фонари: старые металлические опоры уже демонтировали и поставили новые, с декоративными элементами из чугунного литья. Каждый день здесь трудятся восемь человек - установка одной опоры занимает три часа. Всего собираются заменить 72 опоры вдоль всей улицы.

- К опорам с декоративными элементами специально подбирали красивые светильники. Они тоже абсолютно новые, а главное энергоэффективные. Потребляют на порядок меньше электроэнергии по сравнению с теми, которые были на улице Куйбышева ранее, - рассказал главный инженер МП «Самарагорсвет» Владислав Бобунов.

Также здесь перенесут воздушные линии освещения - их спрячут под землю, чтобы они не мешали красивым фотографиям.

- Есть современные требования – проводка должна быть «спрятана» в земле. Это еще и улучшает эстетические качества городской среды, - отметил Владислав Бобунов.