В Тольятти гранбашню третьего агрегата карбамида сделают заметнее для пилотов самолетов

На 100-метровую башню подняли очистное сооружение / Фото: Тольятиазот

В Тольятти продолжается строительство третьего агрегата по производству карбамида. Масштабный проект реализует ПАО «ТОАЗ».

Ранее на территории предприятия установили 100-метровую грануляционную башню, а в мае 2021 года на самый ее верх подняли инновационное очистное сооружение. Его вес составляет 860 тонн. В сложнейших работах задействовали 6 тросовых гидравлических домкратов, промышленных альпинистов и 20 сварщиков. Последним пришлось наложить более 2 тысяч км швов при финальном монтаже устройства.

Новая конструкция будет улавливать производственную пыль, чтобы она не попадала в атмосферу. В ней будет оседать свыше 93% выбросов гранбашни. Это позволит возвращать карбамид (в виде пыли) обратно в производство. Отметим, что установка имеет фильтры, которые не требуют замены, только периодической чистки.

Также сейчас рабочие занимаются преображение внешнего вида башни. Они наносят на нее полимерную, антикоррозийную, высокостойкую краску. Срок ее службы составит до 20 лет. Высотка будет красно-белого цвета, чтобы ее видели пилоты самолетов, которые отправляются из аэропорта Курумоч.

Напомним, третий агрегат карбамида должны ввести в эксплуатацию в конце 2021 — начале 2022 года.