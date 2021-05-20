В Самарской области с начала 2021 года от укусов клещей пострадали 1242 человека

За неделю клещи покусали 476 жителей региона Фото: Мария ЛЕНЦ

В Самарской области за минувшую неделю от укусов клещей пострадали еще 476 жителей. Общее число пострадавших с начала 2021 года возросло до 1242 человек, сообщает пресс-служба регуправления Роспотребнадзора.

Большинство случаев нападения клещей (591) произошли во дворах или около домов. На втором месте — загородные частные объекты (393), на третьем — дикая природа (157). Активно клещи кусают и посетителей кладбищ. Там зарегистрировано 72 случая. Еще 25 человек пострадали при посещении парков и лесопарков, четверо — в местах массового отдыха.

Некоторые образцы клещей оказались заражены вирусом клещевого энцефалита и бореллиями. Однако, как отмечают в Роспотребнадзоре, среди людей случаев заболевания не выявлено.