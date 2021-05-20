В Самаре самозанятые презентовали сувениры с региональной символикой

Самозанятые показали свою продукцию представителям органов власти

Самозанятые показали свою продукцию представителям органов власти Самарской области. Выставка-презентация прошла 18 мая в региональном центре «Мой бизнес» на Молодогвардейской. Организовало ее министерство экономического развития и инвестиций.

Так, самозанятые представили сувенирную продукцию с региональной символикой. Ассортимент широк и разнообразен — от шоколада и мыла ручной работы до авиационных моделей и неоновых вывесок.

- Возможность стать поставщиком областного правительства позволит самозанятым получить стабильный рынок сбыта, а региону – оказывать дополнительную поддержку начинающим предпринимателям и закупать уникальные сувениры с самарским колоритом для представительских нужд, - отметил глава регионального минэкономразвития Дмитрий Богданов.

Сейчас в Самарской области официально зарегистрированы как самозанятые более 56 тысяч человек. Власти региона постоянно разрабатывают для них новые меры поддержки. К примеру, недавно запустили бизнес-кейсы с комплексными услугами как для начинающих, так и для опытных предпринимателей. Кроме того, теперь самозанятые могут участвовать в госзакупках, проводимых для представительских нужд губернии.