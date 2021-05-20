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Общество20 мая 2021 21:40

Звание «Город трудовой доблести» могут получить еще 11 российских городов

Глава государства поддержал предложение партии «Единая Россия»
Дарья ГОРОХОВА
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Президент присвоил почетное звание Самаре летом 2020 года

Президент присвоил почетное звание Самаре летом 2020 года

Еще 11 городам России могут присвоить звание «Город трудовой доблести». С такой инициативой к президенту страны Владимиру Путину в четверг, 20 мая, обратился секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

В числе претендентов на почетное звание оказались следующие российские города: Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре. По словам Андрея Турчака, жители этих городов внесли большой вклад в приближение Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства поддержал его предложение.

Напомним, в прошлом году Владимир Путин присвоил звание города трудовой доблести 20 населенным пунктам, в том числе Самаре (Куйбышеву). 1 мая 2021 года в столице 63 региона на месте будущей стелы установили памятный камень. Сам монумент по поручению губернатора Дмитрия Азарова появится там ко Дню города. Высота стелы составит 26,5 м.