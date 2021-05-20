Между Самарой и Жигулевским морем пустят «Ласточку»

В первый раз "Ласточку" испытали в регионе летом 2018 года / Фото: правительство Самарской области

Между Самарой и Жигулевским морем запустят скоростной электропоезд «Ласточка». К тестовой эксплуатации состава Куйбышевская железная дорога приступит уже в ближайшем будущем. Об этом сообщил начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев.

- Это даст дополнительный импульс развитию пассажирского движения и инновационному развитию губернии, - отметил железнодорожник на транспортно-логистической конференции, которая прошла в Самарской области 20 мая.

Напомним, первый раз «Ласточку» опробовали в Самарской области летом 2018 года. Тогда ее запустили по маршруту Самара — Курумоч — Тольятти. Электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч. Благодаря этому время в пути между областной столицей и Автоградом удалось сократить почти до 1 часа. На автобусе этот маршрут, как правило, занимает 2,5 часа.