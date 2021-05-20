Школы и вузы Самарской области присоединись к марафону «Новое Знание»

Фото: Людмила Дмитриева

В четверг, 20 мая, стартовал просветительский марафон «Новое Знание». Его образовательные площадки организованы в 8 городах России, но «посетить» интересную лекцию или урок могут жители и других населенных пунктов.

Так, в ходе марафона, который продлится до 22 мая, всем желающим расскажут о достижениях в области науки и техники, кино, психологии, нейробиологии и искусственном интеллекте. В первый день онлайн-трансляцию просветительского проекта посмотрели уже более 5 млн человек.

Учащиеся школ и вузов Самарской области тоже активно включились в образовательную повестку марафона «Знание». Сегодня во многих из них прошли открытые уроки и семинары с включениями в прямые эфиры. К примеру, в школе села Калиновка темами открытых уроков стали: «Большие вызовы современного мира и возможности российской науки» и «Что такое природоподобные технологии». В них приняли участие ученики 6-11 классов.