В Самарской области третью неделю ищут пропавшего журналиста

Мужчину разыскивают полицейские, волонтеры и близкие Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области продолжаются поиски известного журналиста Андрея Федорова. Он не выходит на связь с близкими уже на протяжении трех недель. Последний раз 59-летнего мужчину видели 30 апреля. В тот день он покинул мужской монастырь в поселке Подгоры Волжского района и до сих пор нигде не объявился.

- Ориентировка с фотографией и приметами без вести пропавшего передана всем наружным службам полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В поиске Андрея Федорова принимают участие и волонтеры ДПСО «ЛизаАлерт». В конце минувшей недели они организовали выезд на место и прочесали местность, однако поиски результата не дали.

Напомним, на вид мужчине 59-60 лет, рост 175-180 см, он худощавого телосложения. У него серые глаза и седые волосы средней длины. В день пропажи на нем были черная куртка, темно-синие спортивные штаны, светло-коричневые ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Андрея Федорова, просят сообщить об этом по телефонам дежурной части полиции по Волжскому району: 8-846-278-26-03, 8-846-333-07-35, отдела уголовного розыска 8-846-278-25-75 или 112.