В выходные самарцам обещают 34-градусную жару и грозы

Синоптики прогнозируют на выходные аномальную жару Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в предстоящие выходные. 22 и 23 мая воздух в регионе опять прогреется выше 30 градусов. При этом возможны осадки и грозы, сообщает Приволжское УГМС.

Так, в ночь на субботу, 22 мая, синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит 14…19 °C. Днем к осадкам может присоединиться гроза. Местами порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Столбик термометра поднимется до 29...34 °C.

Такая погода ожидается и в воскресенье, 23 мая. Правда, в некоторых районах будет не так жарко. Там температура воздуха не поднимется выше 24 °C.