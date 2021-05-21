Еще 475 дел на неплательщиков за электроэнергию передано судебным приставам в Самаре

АО «Самарагорэнергосбыт» было вынуждено передать судебным приставам-исполнителям еще 475 исполнительных документов в отношении неплательщиков. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В связи с этим АО «Самарагорэнергосбыт» было вынуждено передать судебным приставам-исполнителям еще 475 исполнительных документов в отношении неплательщиков на общую сумму основного долга 6 769 193 руб. При этом судебные приставы уже работают по 1244 документам на общую сумму основного долга 25 450 991 руб., которые были переданы им АО «СамГЭС» ранее.

Обращение к судебным приставам - крайняя мера. Потребителя, имеющего задолженность за потребленную электроэнергию, неоднократно уведомляют о необходимости ее погасить и сообщают о возможности заключить с энергокомпанией соглашение о реструктуризации долга. В случае игнорирования неплательщиком данных предложений гарантирующий поставщик бывает вынужден обратиться в суд. Когда же и после судебного предписания оплата долга не осуществляется, СамГЭС одновременно с заявлением о возбуждении исполнительного производства против должника, направляет ходатайство о розыске и аресте его счетов в кредитных организациях. На основании полученных данных судебные приставы накладывают аресты на денежные средства и имущество должника.

Игнорируя своевременную оплату электроэнергии, злостные неплательщики не только рискуют остаться без своих денежных средств, но и увеличивают угрозу нестабильной работы энергосистемы города. Средства, которые гарантирующий поставщик собирает от населения поступают производителям электроэнергии и сетевым организациям, обеспечивающим ее доставку жителям Самары.

АО «СамГЭС» убедительно просит потребителей не доводить ситуацию с задолженностью до необходимости применения крайних мер. Воспользуйтесь услугой онлайн рассрочки в сервисе Личный кабинет на samges.ru.