Из Самары 19 мая вылетел первый в 2021 году рейс в Баку

Самолет между Самарой и Баку будет летать раз в неделю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Между Самарой и Баку возобновили прямое авиасообщение. Первый рейс из аэропорта Курумоч отправился в столицу Азербайджана вечером в среду, 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба самарской аэрогавани.

Борт Sukhoi Superjet 100 переправил в Баку 92 пассажира. На обратном рейсе в Самару прилетели 83 человека. Данное направление обслуживает авиакомпания «ИрАэро».

Отметим, что воздушное судно между Самарой и Баку будет летать раз в неделю – по вторникам. Вылет из аэропорта Курумоч намечен на 20:00, а из Баку – в 23:20 по местному времени.