В Тольятти вручили билеты новым членам Русского географического общества

Денис Волков лично вручил членские билеты новым участникам РГО

В четверг, 20 мая, в главном корпусе Тольяттинского государственного университета торжественно вручили членские билеты Русского географического общества (РГО) нового образца. В мероприятии принял участие председатель регионального отделения организации Денис Волков.

В зале собрались люди, только вступившие в РГО. Торжественная церемония была в том числе призвана помочь познакомиться им друг с другом и, возможно, договориться о совместных проектах.

- Мы должны помнить, что главная цель основателей Общества – изучение «родной земли и людей ее обитающих». То есть сбор и распространение географических, статистических и этнографических сведений о России, - отметил Денис Волков.

Председатель регионального отделения РГО поздравил всех получивших членский билет и пожелал им успехов во всех начинаниях.