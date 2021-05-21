Видеоблогер с высоты показал, как самарцы открыли сезон отдыха за Волгой

Самарцы начали отдыхать за Волгой Фото: скриншот с видео

В Самаре установилась по-летнему теплая погода, поэтому многие жители устремились на Волгу. На городских пляжах, хотя сезон официально еще не открыт, полно отдыхающих.

Есть и те, кто уже начал переправляться на собственных лодках и катерах на другой берег реки. В День Волги, 20 мая, местный видеоблогер снял с высоты птичьего полета, как горожане облюбовали островок посреди водоема.

Небольшой клочок суши с песком – идеальное место отдыха для тех, кто стремится к уединению. Вчера там можно было наблюдать около пяти плавсредств. В соцсетях горожане белой завистью завидуют их владельцам. Интернет-пользователи отмечают, что тоже были бы не прочь отдохнуть за Волгой.