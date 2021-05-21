В «Крыльях Советов» отреагировали на новости о смене руководства

В это межсезонье у «Крыльев» может смениться руководство. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал новости о том, что в клубе может смениться руководство. По его словам, все важные решения будет принимать совет директоров.

- Клуб структурирован таким образом, что у нас есть совет директоров, который принимает важные и глобальные решения. В ближайшее время будут обсуждать ряд вопросов, сейчас рано комментировать что-либо, наберитесь терпения, - приводит слова Калакуцкого «Матч ТВ».

Напомним, «Спорт-Экспресс» сообщил, что руководство «Крыльев Советов» в лице Евгения Калакуцкого и его зама Дмитрия Галямина, а также председатель совета директоров Сергей Аракелов могут покинуть клуб. По данным «Матч ТВ», причина в разногласии в руководстве. Сергей Аракелов хочет, чтобы политика клуба выстраивалась согласно его видению процессов, однако сейчас многое зависит от агента Павла Андреева, в том числе сохранение нынешнего состава.