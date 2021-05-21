Жителей Самары будут бесплатно подключать к газу

Газ обещают провести во всех регионах Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В ближайшее время жителей Самарской области начнут бесплатно подключать к газу. Его планируют проводить до участка без привлечения средств граждан. По крайней мере, так прописано в законопроекте, который внесла "Единая Россия". Его планируют принять до конца весенней сессии госдумы.

- Партия детально проработала с правительством ключевые положения этой программы. Правительство уже утвердило дорожную карту по социальной газификации, - сообщил 19 мая на совещании у президента России секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Турчак отметил, что закон хотят принять быстрее, чтобы люди получили доступ к газу как можно скорее. Процесс подключения должен стать максимально удобным - без лазеек для злоумышленников.

Работы на себя возьмет единый оператор. График подключения самарцев к газу и единую базу с информацией подготовят в местном отделении "Единой России". Полное подключение по стране планируют закончить до 2023 года.