Двое жителей Жигулевска после неудачного дня забросали камнями рекламный щит в Тольятти

Сумма ущерба превысила 550 тысяч рублей / Фото: ЧП и ДТП / Тольятти Фото: vk.com

В Тольятти завели уголовное дело на двоих жителей Жигулевска. Под статью их подвело желание выпустить пар после неудачного дня. Свое недовольство они выместили на рекламном щите на улице Ботанической в Автограде. Об этом сообщает ОГИБДД Тольятти.

Началось все с того, что мужчины – 29-летний и 37-летний жители Жигулевска – приехали в Тольятти в поисках работы. Однако трудоустроиться они не смогли, да еще и опоздали на автобус. С расстройства они решили выпить в одном из дворов. Потом они отправились прогуляться по городу и наткнулись на рекламный щит.

Мужчины схватили камни и начали бросать их в конструкцию. На этом их поймали сотрудники ГИБДД, которые патрулировали Автозаводской район. Они задержали хулиганов и доставили в отдел полиции. Там гости из Жигулевска рассказали, что толкнуло их на такой шаг, и раскаялись в содеянном.

Правоохранители же завели на них дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Как оказалось, рекламный щит серьезно пострадал от их действий. Сумма ущерба превысила 550 тысяч рублей.