129 заболевших и 15 смертей: статистика коронавируса в Самарской области на 21 мая 2021 года

В Самарской области 11 дней подряд фиксируют по 15 летальных исходов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились последние новости о коронавирусе в Самарской области на пятницу, 21 мая 2021 года. За минувшие сутки в регионе выявили 129 случаев заражения. Лечение закончили 113 человек. Кроме того, вновь скончались 15 пациентов, сообщает сайт стопкоронавирус.рф. Это число не меняется уже 11 дней подряд.

Статистика по России на 21 мая следующая: суточный прирост заболевших – 8 937 в 85 регионах. У 16,3% из них не было никаких признаков COVID-19. Общее число случаев инфицирования за все время – 4 983 845.

За прошедшие сутки больничные закрыли 9 350 россиян. Всего лечение закончили 4 601 120 пациентов.

Растет и число смертельных случаев. За сутки скончались 389 человек. За все время не смогли побороть болезнь 117 739 жителей страны.