Самарские почтовики присоединились к экоакции в национальном парке «Самарская Лука»

В Самаре почтовики провели экологическую акцию

Самарские почтовики присоединились к экологической акции в День Волги. Совместными усилиями участники этого мероприятия собрали около 50 мешков мусора. Большая его часть пролежала на территории национального парка не один год. Все отходы сортировали по разным фракциям: стекло, пластик, металл, а несортируемые и грязные отходы собирали отдельно.Для самарских почтовиков это не первый опыт участия в экологических волонтерских проектах.

«Мы считаем своим долгом привлечь внимание людей к сохранению экосистемы. Для этого у Почты России есть проект «Green Post». Он состоит из трех направлений: акция «Добрые крышечки», проект по всероссийскому сбору и утилизации использованных батареек, а также просветительские мероприятия. Мы уверены, что положительный эффект таких проектов возможен только при круглогодичном ответственном подходе», - рассказал лидер Молодежного совета УФПС Самарской области Айдар Гапуров.

В состав УФПС Самарской области входят 12 почтамтов, 6 участков курьерской доставки, магистрально-сортировочный центр. В отделениях почтовой связи на территории области работает 3986 операторов и почтальонов. Протяженность 230 почтовых маршрутов в регионе составляет 830 000 км. Функционирует собственная автобаза, в составе которой работает более 300 единиц автомобильной техники.