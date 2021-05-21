Экосистему "Жигулевской долины" признали одной из лучших инновационных практик в России

Инвестиционный климат в регионе успешно развивается Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ассоциация развития кластеров и технопарков России выбрала три лучшие практики инновационной деятельности. В их число вошла и экосистема технопарка "Жигулевская долина". Это единственный представитель регионов страны в тройке лидеров рейтинга.

Среди лучших практик также - московский технопарк "Калибр" и "ТехноСпарк" из подмосковного Троицка. Своим опытом они поделились на мероприятии, посвященном деятельности промышленных технопарков. Во встрече приняли участие более 30 представителей инновационной деятельности России.

Развитием инновационного потенциала региональных разработчиков и увеличением числа проектов в этой сфере занимается министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

- "Жигулевская долина" - динамично развивающаяся площадка для проектов в сфере IT, автопрома, экологии, медицины и многих других. Сегодня там зарегистрированы 257 компаний, которые создали для жителей Тольятти свыше 2 тысяч рабочих мест, - говорить глава ведомства Дмитрий Богданов.

По словам министра, "Жигулевская долина" - отличный результат работы ее команды с правительством. Директор управляющей компании технопарка Александр Сергиенко в свою очередь рассказал, что главное отличие местной концепции развития от коммерческого столичного - экосистемный подход к инновациям.

- Нам удается грамотно использовать возможности коммерческого и государственного сектора и следовать нашей основной цели - войти в топ-10 регионов России с лучшим инвестиционным климатом и стать лидерами экономического роста, - отметил он.