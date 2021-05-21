В Самаре летом 2021 года откроют 186 дневных пришкольных лагерей

Смены в детских лагерях будут загружены только на 75% / Фото: администрация Самары

В Самаре летом 2021 года будут работать 186 дневных пришкольных лагерей и 7 загородных. В числе последних: центры «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз» и «Юность».

В городской администрации отмечают, что загруженность смен в детских оздоровительных лагерях будет не больше 75%. Таковы санитарные требования, введенные из-за коронавируса.

Отметим, что воспитанники школ олимпийского резерва смогут отдохнуть на базе спортивно-оздоровительного туристического центра «Олимп». Здесь во время летних каникул будут работать 5 смен по 14 дней. Также предусмотрена профильная смена для детей с ОВЗ.

В МДОУ «ДОЛ «Волжский Артек» организуют 4 смены по 21 день. Планируется, что здесь смогут отдохнуть 840 ребят, в том числе те, кто попал в трудную жизненную ситуацию или состоит на учете.