На реконструкцию самарской областной детской инфекционной больницы будут получены дополнительные средства

Губернатор Дмитрий Азаров уделяет приоритетное внимание развитию системы здравоохранения региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Правительстве РФ утвердили выделение дополнительных средств из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». На эти цели были перераспределены 1,8 миллиардов рублей среди регионов, в числе которых Самарская область.

- Наш регион получил существенную федеральную поддержку на реконструкцию ГБУЗ «Самарская областная детская инфекционная больница». Средства будут получены уже в этом году, - сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Таким образом, на реконструкцию больницы в этом году будет получено 147,4 миллиона рублей, а в последующие два года 446 и 560,7 миллионов рублей соответственно.

Стоит отметить, что с инициативой ускорить софинансирование ранее выступил глава региона Дмитрий Азаров. Предложение было поддержано федеральным правительством и теперь реконструкция инфекционной больницы может завершиться раньше намеченных сроков.