Самара и Тольятти 21 мая лидируют по числу заболевших коронавирусом

Общее число случаев заражения COVID-19 в Самарской области достигло 63 918
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стало известно, где и как заразились коронавирусом еще 129 жителей Самарской области. Оперштаб опубликовал подробную статистику по городам и районам губернии на 21 мая 2021 года.
На первом месте по числу зараженных – Самара. Здесь COVID-19 диагностировали у 47 жителей. В Тольятти положительными оказались результаты тестов на КВИ у 21 человека, в Сызрани – у 11. В Новокуйбышевске, Чапаевске и Волжском районе прибавилось по 6 больных, в Ставропольском районе – 5.
В Отрадном, Приволжском, Нефтегорском и Безенчукском районах выявили по 3 новых ковид-пациента. В Похвистневском, Красноярском, Большеглушицком районах, Жигулевске и Октябрьске – по 2. Всего по одному зараженному нашли в Большечерниговском, Пестравском, Шигонском, Елховском районах и в Похвистневе.
121 человека изначально лечили от ОРВИ или внебольничной пневмонии. Остальные 8 человек не имели никаких симптомов болезни.
Таким образом, общее число случаев заражения в Самарской области достигло 63 918. Количество смертельных случаев – 1 797, в том числе за прошедшие сутки скончались еще 15 пациентов.
Побороть болезнь не смогли семеро мужчин в возрасте от 45 до 87 лет и восемь женщин от 56 до 81 года. У всех были сопутствующие заболевания: проблемы с сердцем, почками или печенью, а также с эндокринной системой.