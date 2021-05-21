Самара и Тольятти 21 мая лидируют по числу заболевших коронавирусом

Общее число случаев заражения COVID-19 в Самарской области достигло 63 918 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, где и как заразились коронавирусом еще 129 жителей Самарской области. Оперштаб опубликовал подробную статистику по городам и районам губернии на 21 мая 2021 года.

На первом месте по числу зараженных – Самара. Здесь COVID-19 диагностировали у 47 жителей. В Тольятти положительными оказались результаты тестов на КВИ у 21 человека, в Сызрани – у 11. В Новокуйбышевске, Чапаевске и Волжском районе прибавилось по 6 больных, в Ставропольском районе – 5.

В Отрадном, Приволжском, Нефтегорском и Безенчукском районах выявили по 3 новых ковид-пациента. В Похвистневском, Красноярском, Большеглушицком районах, Жигулевске и Октябрьске – по 2. Всего по одному зараженному нашли в Большечерниговском, Пестравском, Шигонском, Елховском районах и в Похвистневе.

121 человека изначально лечили от ОРВИ или внебольничной пневмонии. Остальные 8 человек не имели никаких симптомов болезни.

Таким образом, общее число случаев заражения в Самарской области достигло 63 918. Количество смертельных случаев – 1 797, в том числе за прошедшие сутки скончались еще 15 пациентов.

Побороть болезнь не смогли семеро мужчин в возрасте от 45 до 87 лет и восемь женщин от 56 до 81 года. У всех были сопутствующие заболевания: проблемы с сердцем, почками или печенью, а также с эндокринной системой.