Предпринимателей Самарской области приглашают принять участие в Foodtech Russia Accelerator

Лучшие проекты смогут претендовать на инвестиции от Венчурного фонда Самарской области, YellowRockets и других инвесторов-партнеров программы

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области совместно с компанией YellowRockets организовали федеральный акселератор Foodtech Russia Accelerator. Предприниматели с разработками в сфере пищевой безопасности смогут принять в нем участие, где у них будет возможность реализовать пилотные проекты с крупнейшими игроками Foodtech-рынка и привлечь инвестиции.

- На сегодня сфера безопасности пищевой промышленности является одной из самых современных и перспективных отраслей. Венчурный фонд Самарской области и компания YellowRockets готовы инвестировать в интересные стартапы этой области, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Принять участие в акселераторе приглашают всех предпринимателей по направлениям производства, логистики и продаж. Однако эксперты и партнеры готовы рассматривать все проекты, касающиеся рынка Foodtech. Также в программе могут принять участие Foodtech-бизнесы, готовые к сотрудничеству с индустриальными партнерами акселератора

Участникам будут компенсировать затраты на проезд до места расположения пилотной площадки, проживание, и расходы, необходимые для тестирования проекта.

Заявки на участие принимаются до 30 июля 2021 года на сайте foodtechrussia.com