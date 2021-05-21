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Общество21 мая 2021 15:14

В Самаре строительная фирма предложила за свой счет увеличить этажность «хрущевки» на Аксакова, 23

Существующий дом будет находиться внутри новой многоэтажки
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Расселять людей во время реконструкции не планируют Фото: Яндекс.Карты

Расселять людей во время реконструкции не планируют Фото: Яндекс.Карты

Строительная фирма «АльпСтройСервис» предложила жителям дома №23 на улице Аксакова в Самаре проект «Преображение хрущевки». Проект реконструкции предполагает увеличение этажности существующего дома, путем возведения новых этажей на фундаменте вокруг старого здания. Таким образом, пятиэтажка будет располагаться внутри нового дома высотой в 9 этажей.

- Надстроенные этажи будут возводиться на новом фундаменте, а существующий пятиэтажный дом останется внутри под монолитными конструкциями. Участие в проекте позволит жильцам увеличить площадь своей квартиры на 10-15 кв м за счет обстройки дома по периметру, - рассказали представители организации.

По словам строителей, в доме при этом будут заменены все коммуникации, установят новые пластиковые окна, появится лифт. Фасад и подъезды нового дома будут отремонтированы с использованием современных материалов, а также фирма обещает благоустроить прилегающую территорию.

- Все строительные работы будут выполняться за счет средств компании «АльпСтройСервис», - отметили представители фирмы.

В Москве и других городах России такую реконструкцию проводят уже давно, при этом расселения людей на время строительства не требуется. В Самаре такой проект хотят организовать впервые. В настоящее время «АльпСтройСервис» ждет всех необходимых разрешений, в том числе от собственников квартир на Аксакова, 23.

Ранее КП-Самара сообщала, что в министерстве строительства Самарской области на данный момент разрешений на реконструкцию не выдавалось.