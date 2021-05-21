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Происшествия21 мая 2021 15:34

В Самарской области продавец магазина украл 12 телефонов, а потом решил их вернуть

В этом момент он был задержан полицейскими
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Мужчина теперь ждет приговор суда

Мужчина теперь ждет приговор суда

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани продавец-консультант одного из магазинов бытовой техники украл с рабочего места 12 сотовых телефонов, сдал их в ломбард, но потом выкупил и решил вернуть в магазин. Но сделать это не получилось, его задержали полицейские.

- По версии следствия, с ноября 2020 года по январь 2021 года 28-летний сотрудник магазина, пользуясь служебным положением, похитил вверенное ему имущество. Телефоны злоумышленник сдал в комиссионные магазины города, а деньги потратил на свое усмотрение, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Ущерб организации составил более 300 тысяч рублей. Как рассказал мужчина, он выкупил телефоны и собирался их вернуть обратно, но был задержан сотрудниками полиции.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160УК РФ «Присвоение или растрата». В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Криминал