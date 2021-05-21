«Метр квадратный»: спрос россиян на курортную недвижимость вырос в 1,5 раза

Привлекательность объектов недвижимости в курортных регионах растет

Общий объем сделок вырос в 1,5 раза, лидерами стали Краснодарский край, Карелия и Калининградская область. Одним из факторов роста спроса стала доступная ипотека. Летом аналитики М2 также прогнозируют увеличение числа сделок в 1,5 раза.

В условиях развития внутреннего туризма привлекательность объектов недвижимости в курортных регионах растет как с точки зрения аренды, так и в качестве инвестиционного актива. Сильнее всего спрос на жилую недвижимость в этом году увеличился в Краснодарском крае и Республике Карелия, где в апреле было реализовано в среднем на 80% больше сделок, чем в январе-феврале. Калининградская область и Ставропольский край показали рост на 70%, Ростовская область – на 60%, Астраханская область – на треть. Высокий спрос выявлен со стороны жителей Москвы и области, которые активно приобретают жилье на юге России.

«Зачастую туристы сначала приезжают отдыхать, снимают жилье, а потом приобретают для себя понравившийся объект, в первую очередь – в инвестиционных целях. Многие планируют большую часть года сдавать недвижимость и получать арендный доход, а несколько месяцев в году использовать ее самостоятельно, минимизируя расходы на гостиницу или аренду в частном секторе. В последнее время популярным вложением для инвесторов является покупка номера в апарт-отеле, которая имеет более низкий порог входа, так как номер меньше и, соответственно, дешевле квартиры», - комментирует генеральный директор компании «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

С точки зрения среднего объема сделки наиболее доступное жилье среди туристических регионов предлагается в Ставропольском крае (2,3 млн руб. в среднем за объект недвижимости в апреле 2021 года), а самое дорогое – в Калининградской области (4,2 млн руб.). Средняя стоимость жилья в Ростовской области составила 3 млн рублей, Карелии – 3,3 млн руб., Краснодарском крае – 3,6 млн руб., Астраханской области – 3,9 млн руб.

Для приобретения объектов у моря россияне все активнее используют ипотеку. Среди туристических направлений наибольший рост числа выданных кредитов в 1 квартале 2021 г. наблюдался в Краснодарском крае – почти в 1,5 раза. Средний кредит на первичном рынке здесь составляет около 2,7 млн руб. (против 3,8 млн руб. по России в целом). Особую инвестиционную привлекательность здесь приобретает Сириус – наукоград и самостоятельный городской округ вблизи Сочи, который выделяется в регион федерального значения и становится полноценным городом с развитой инфраструктурой. В Ставропольском крае в 1 квартале выдано на 35% ипотек больше, чем годом ранее, на Балтийском побережье – на 15%, в Карелии – на 9%.