Эксперты IT-отрасли: система предварительного голосования «Единой России» надежно защищена

Предварительное электронное голосование "Единой России" пройдет с 24 по 30 мая 2021 года

IT-эксперты рассказали, как подготавливали систему предварительного онлайн-голосования «Единой России». По словам специалистов, система надежна и безопасна для пользователей.

- Проверка прошла по двум моделям атак злоумышленников: внутренней и внешней. Помимо сохранности персональных данных, система не позволит проголосовать от чужого имени и добавить кому-то голосов, - пояснил IT-эксперт, руководитель проектов в сфере безопасности компании «Цифровые решения» Егор Богомолов.

В основе системы электронного голосования заложен блокчейн. Это распространенная база данных, записи из которой нельзя удалить или изменить. Таким образом, голосование проходит анонимно и легитимно. После окончания предварительного голосования базу для проверки результатов выложат в открытый доступ на сайт.

Напомним, предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая онлайн во всех регионах РФ. О результатах будет известно после 21:00 по мск, 30 мая 2021 года.