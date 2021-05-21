Житель Тольятти, недавно вышедший из тюрьмы, вновь отправился за решетку за нарушение административного надзора

Мужчина недавно вышел из тюрьмы и вернулся обратно через пару лет за административное нарушение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тольятти в 2018 году вышел из тюрьмы, а через пару лет вернулся обратно за нарушение административного надзора. Мужчина самовольно покинул место проживание, не сообщив об этом полицейских, а также не являлся на обязательную регистрацию.

- Мужчина был осужден за ряд преступлений, в том числе за совершение особо тяжкого преступления. После отбытия наказания, суд установил административный надзор сроком на 8 лет с даты постановки на учет, с установлением ряда административных ограничений, - рассказали в региональной прокуратуре.

Требование суда бывший заключенный не выполнил. Суд, с учетом мнения прокурора о личности подсудимого, а также о влиянии назначенного наказания на его исправления, назначил наказание в виде 4-х месяцев лишения свободы. Однако, принимая во внимание все его судимости, тольяттинцу придется провести в колонии строгого режима еще 1 год и 3 месяца.