В Самарской области мужчина заставил девочку-подростка торговать наркотиками

Суд вынес обвинительный приговор мужчине и его несовершеннолетней сообщнице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Чапаевск мужчина склонил несовершеннолетнюю девочку торговать наркотическими веществами. Расследование уголовного дела завершено, суд вынес приговор и мужчине, и девочке-подростку.

- По версии следствия, в 2019 году житель Чапаевска склонил 17-летнюю девушку к совершению незаконного сбыта наркотических средств путем производства «тайниковых закладок» на территории города. В обязанности девушки входило: получение информации о месте нахождения наркотического средства, последующие его расфасовка, упаковка и размещение в «тайниках», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

28 октября 2019 года обвиняемые были задержаны полицейскими при попытке сбыта более 4,8 грамм наркотического средства, расфасованного в 12 пакетов.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, а несовершеннолетнюю сообщницу посадили на 3 года в колонию общего режима.