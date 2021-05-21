Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 мая 2021 20:54

В Самарской области в ДТП пострадали трое детей

ДТП произошло вечером, 21 мая, в Южном городе
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Автомобили получили значительные повреждения

Автомобили получили значительные повреждения

Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре, в жилом микрорайоне Южный город произошла авария с участием двух легковых автомобилей. По данным ГУ МВД по Самарской области, в результате ДТП пострадали три несовершеннолетних пассажира одного из автомобилей.

- В настоящее время сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили КП-Самара в ГУ МВД по Самарской области.

Возраст пострадавших детей уточняется, их увезли на скорой в больницу. Очевидцы в социальных сетях уточняют, что в автомобиле вместе с родителями находились две девочки и мальчик. Насколько серьезные травмы получили дети, пока что не сообщается.

ДТП