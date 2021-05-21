В Самарской области в ДТП пострадали трое детей

Автомобили получили значительные повреждения Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре, в жилом микрорайоне Южный город произошла авария с участием двух легковых автомобилей. По данным ГУ МВД по Самарской области, в результате ДТП пострадали три несовершеннолетних пассажира одного из автомобилей.

- В настоящее время сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили КП-Самара в ГУ МВД по Самарской области.

Возраст пострадавших детей уточняется, их увезли на скорой в больницу. Очевидцы в социальных сетях уточняют, что в автомобиле вместе с родителями находились две девочки и мальчик. Насколько серьезные травмы получили дети, пока что не сообщается.