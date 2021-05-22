Россиянам покажут «Непутевые заметки» о Самарской области

Самарцы смогут взглянуть на родной край глазами известного телепутешественника Дмитрия Крылова Фото: департамент туризма Самарской области

Жители Самарской области уже привыкли к живописным местам губернии. Но на этой неделе у них буде возможность взглянуть на родной край глазами гостя, и не просто гостя, а известного телепутешественника Дмитрия Крылова.

В это воскресенье, 23 мая 2021 года в 10:20 по самарскому времени в эфире Первого канала выйдет программа «Непутевые заметки», где ведущий расскажет о Самарской области. Об этом сообщили в региональном департаменте туризма.

- Зрители познакомятся со столичной Самарой и Жигулями с раздольем Волги, поразятся красотой национального парка «Самарская лука». Виртуально посетят село Ширяево и узнают о тех, кто сделал его известным на всю Россию, - говорится в сообщении.

Зрители первого канала не только увидят красоты нашего региона, но и смогут оценить уровень туристического сервиса, и квалификацию местных гидов. У путешествия по Самарской области даже есть девиз: «Поставь путешествие на паузу».