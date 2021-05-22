В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за грозы и сильного ветра

Самарцев просят провеси субботу дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие часы в Самарской области ожидается опасная погода. По данным регионального управления МЧС России в регионе усилится юго-восточный ветер. Его порывы будут достигать 15-20 м/с. Также ожидается гроза, которая накроет регион до конца дня.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы, не топить печи, не приближаться к окнам и электротехнике. Если непогода застала на улице, людей просят спрятаться в ближайшем здании или в подземных пешеходных переходах, не прятаться под деревьями, находиться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, а также держаться на расстоянии от водоемов. Водителям рекомендуют в момент грозы припарковаться на обочине, оставаться в автомобиле и переждать грозу.