Самарцы раскритиковали выпускников, которые отметили последний звонок в стиле бандитов 90-х

Самарские старшеклассники решили креативно отметить последний день учебы в школе Фото: соцсети

В Самарской области подходит к концу учебный год. Для кого-то этот период жизни уже завершен. Некоторые старшеклассники решили креативно попрощаться со школой.

Выпускники одной из самарских школ решили сделать в заключительный день тематическим и предстали в стенах учебного заведения в образе бандитов 90-х.

Джинсы, кожанки, спортивные костюмы, темные очки и даже биты: стиль подобрали идеально, только не все оценили такой подход.

В соцсетях на школьников обрушилось множество критики.

-Какой то ужас. Как и не последний звонок вовсе..., разве это школьники????Такое чувство, что ребята пришли с ночного клуба... Даже не совсем приятно смотреть на ребят, - пишет Ольга.

Ее поддерживает Виктор:

- Косить под убогих гопников это теперь креативненько? С нетерпением ждем остальных неадекватов.

- Ужас! В наше время такого не было, - продолжили высказываться самарцы. - То есть вы видете красоту в этом? Одеться в гопников, взять биты? Это последний звонок?) Какой посыл ребята хотели сделать?) Взрослая жизнь=насилие? Ну давайте тогда на свадьбе люди будут одеваться, как в стриптиз клубе

Хотя нашлись и защитники.

- А что нужны фартуки и белые банты?

В качестве реквизита нашлись даже биты Фото: соцсети

На сторону старшеклассников встала Надежда. Она отметила, что это был не последний звонок, а последний учебный день, и его нередко отмечают креативно.

-Кто-то одевается в пижамы, кто-то устраивает день Нептуна, а они решили одеться в стиле бандитов. Кстати, очень круто смотрелось.