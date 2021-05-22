118 заболевших и 15 смертей: статистика коронавируса в Самарской области на 22 мая 2021 года

В Самарской области уже 12 дней не меняется суточное количество жерт коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились новые данные о коронавирусе в Самарской области на субботу, 22 мая 2021 года. За минувшие сутки в регионе выявили 118 случаев заражения опасной инфекцией. 116 человек из ранее заболевших смогли с ней успешно справиться. Однако, вновь не обошлось без летальных исходов: за сутки вновь скончались 15 пациентов. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф. Это число не меняется уже 12 дней подряд. Всего от коронавируса умерли 1812 жителей региона.

Всего по России за минувшие сутки COVID-19 выявили у 8 709 человек. Общее число случаев инфицирования за все время – 4 992 554.

Всего лечение закончили 4 610 465 пациентов. Растет и число смертельных случаев. За сутки скончались 386 человек. За все время не смогли побороть болезнь 118 125 россиян.