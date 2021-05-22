Провода над улицей Куйбышева уйдут под землю до 15 августа

Сейчас улицу Куйбышева преображают возле Струковского сада Фото: Администрация Самары

В центре Самары меняют световые опоры. Делается это в рамках преображения улицы Куйбышева. Сейчас опоры появились с районе Струковского сада. Всего будет заменено 72 по обеим сторонам улицы Куйбышева.

Параллельно с этим рабочие переносят воздушные линии освещения в подземные коммуникации, чтобы защитить провода от внешнего механического воздействия. Кабель будет изолирован в гофре.

По словам главного инженера МП «Самарагорсвет» Владислава Бобунова в этой работе есть немало сложностей.

Помимо нашей проводки, на участке еще масса коммуникаций. Например, много кабелей сторонних организаций, проходят теплотрассы. Стараемся ничего не повредить. Даже траншею приходится подготавливать вручную. В Самаре уже есть объекты, где имеется подземный кабель освещения, в частности, на улице Красноармейской, в парках и скверах. Действительно, это надежно, но в дальнейшем в эксплуатации для нас такая система гораздо сложнее. Однако, есть современные требования – проводка должна быть «спрятана» в земле. Это еще и улучшает эстетические качества городской среды», – рассказал Владислав Бобунов.

Убрать все провода с улицы Куйбышева под землю планируется до до 15 августа текущего года.