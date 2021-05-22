Дмитрий Азаров сделал прививку от COVID-19

Дмитрий Азаров привился

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в инстаграме 22 мая 2021 года. Глава региона обещал, что привьется сразу. как только разрешат врачи, и сдержал свое слово. Напомним, что в начале октября 2020 года Дмитрий Азаров переболел коронавирусом, делать прививку после заболевания рекомендуется не раньше, чем через полгода.

- Несмотря на то, что переболел, и ещё сохранились антитела, титры уже снизились, и врачи посоветовали вакцинироваться. Кто не привился, сделайте это, поберегите себя и своё здоровье., - обратился Дмитрий Азаров к самарцам.

Сейчас сделать прививку от коронавируса в Самаре можно достаточно легко. Открыто и работает 167 пунктов вакцинации. Круглосуточные есть во всех крупных городах, мобильные каждые выходные и по пятницам работают мобильные пункты на парковках возле ТЦ «Мега», «Амбар», «Космопорт». Также пункты вакцинации работают в самих торговых центрах: в Самаре — в ТЦ «Аврора», в Тольятти – в ТЦ «Русь на Волге» и «Парк Хаус».

Сейчас в запасе в регионе есть 48 тысяч доз вакцины, скоро ожидают поставку 15 тысяч доз "Спутника V", более 7 тысяч "Эпиваккороны". На данный момент в регионе уже 294 человека полностью закончили вакцинирование, 368 тысяч прошли прививку первым компонентом.

Дмитрий Азаров посоветовал всем скорее принять решение о вакцинации:

- Важно выработать коллективный иммунитет, чтобы быстрее вернуться к нормальной жизни, - заметил он.