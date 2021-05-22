Власти Самары не разрешили строительство высоток в Зубчаниновке

Власти города отказали в проведнии публичных слушаний по застройке в Зучаниновке Фото: Архив "КП"

Глава Самары Елена Лапушкина отказала ООО «Сокол-2» в изменении зонирования участков в Зубчаниновке на улице Магистральной, где компания собиралась построить многоэтажные дома. Речь идет о территории площадью более 224 тыс. кв метров. ООО «Сокол-2» просило перевести 4 участка из зоны предприятий и складов III класса вредности в Ж-4.

Однако планам застройщика пока сбыться не суждено. Власти города посчитали, что они не соответствуют Генеральному плану города. На основании этого в мэрии отказали в проведении публичных слушаний по поводу смены зонирования, и как следствие строительства там новых многоэтажек. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Самары.