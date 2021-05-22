«Он так грустно сидел с пакетом на асфальте»: в Тольятти маленький мальчик торговал игрушками на улице

Мальчик продавал игрушки, чтобы накопить на новый телефон Фото: соцсети

22 мая внимание тольяттинцев привлек маленький мальчик, торгующий игрушками. Ребенок сидел на асфальте, разложив свой немногочисленный товар на пакете из супермаркета. Люди подходили, интересовались, все ли у него хорошо. Один из них, мужчина о имени Сергей решил помочь ребенку и купил у него все игрушки.

- Мальчишке лет 7-8 на вид, одет был прилично. Считать толком не умеет. Показывал на телефоне калькулятор, чтобы мальчишка не подумал, что обмануть хотят. Все цены были написаны на листочке и все не округлённые. Вышло чуть меньше 1500 рублей, - рассказал Сергей корреспонденту «КП-Самара».

На вопрос, на что копит, мальчик ответил, что на новый телефон, хотя, по словам прохожих, другим он говорил, что мечтает о новой машинке с пультом управления. Ради этого и решил продать старые игрушки.

- Какой-то самолёт был, птица из angry birds, какой-то антистресс - уж не знаю какой у детей стресс. Я попросил сложить всё в пакет, отдал ему деньги и ушёл, говорит Сергей. - После он пошёл в сторону домов 14-го квартала. Деньги не пропьёт и не прокурит, уже хорошо. Он так грустно сидел с этим пакетом на асфальте, я не смог просто не отреагировать. Всем нам порой срочно надо купить герань у бабушек.