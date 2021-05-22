Сызрань обогнала Тольятти: в оперштабе рассказали, где нашли больше всего заболевших COVID-19 за сутки

В Самаре выросло чило заболевших за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, где и как заразились коронавирусом еще 118 жителей Самарской области. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией опубликовал подробную статистику по городам и районам губернии на 22 мая 2021 года.

На первом месте по числу зараженных – Самара. Здесь COVID-19 выявили у 56 жителей, сутки назад было меньше - 47. На второе место, обогнав по числу зараженных Тольятти, вышла Сызрань. Там прибавилось 13 новых пациентов с коронавирусом. В Автограде таких за сутки всего 8 человек, вчера сообщалось про 21 пациента.

Еще у 6 человек диагностировали COVID-19 в Новокуйбышевске, у 5 — в Октябрьске. По 4 человека заразились Чапаевске и Ставропольском районе, по 3 — В Красноярском районе и Кинеле. По два пациента с коронавирусом прибавилось в Сергиевском, Красноармейском, Кошкинском районах и в Отрадном.

Всего по одному зараженному нашли в Большечерниговском, Безенчукском, Алексеевском, Кинель-Черкасском, Приволжском, Волжском и Богатовском районах и в Жигулевске.

109 человек поступили с диагнозами ОРВИ или внебольничной пневмонии. Остальные 9 человек не имели никаких симптомов болезни.

Таким образом, общее число случаев заражения в Самарской области достигло 63 036. Количество смертельных случаев выросло до 1812. Список жертв коронавируса за сутки пополнили еще 15 человек.

В их числе 10 женщин в возрасте от 59 до 85 лет и 5 мужчин в возрасте от 63 до 83 лет. У всех были сопутствующие заболевания: проблемы с сердцем, почками или легкими, а также с эндокринной системой.