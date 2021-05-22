Известный самарский артист Александр Морозов оценил шансы Манижи на победу в финале «Евровидения-2021»

Манижа выступит в финале "Евровидения" под номером пять Фото: Максим ЛИ/Первый канал

В субботу, 22 мая, состоится финал конкурса «Евровидение -2021». Россию на нем представляет российская певица таджикского происхождения Манижа. Ее кандидатура, сам номер и песня вызвали уже немало полемики. Европейцы дружно Манижу поддержали и напророчили ей высокие шансы на победу. Но далеко не все россияне оказались с ними солидарны, в том числе и знаменитости.

Своим мнением с корреспондентом «Комсомольской правды» поделился актер, известный юморист Александр Морозов.

- Певица то она хорошая, голос есть. Но вот песня, амплуа, не то. Я смотрел ее выступление, когда выбирали претендента от России, тогда выбора особо не было. А сейчас на Евровидении уже сложно. Это же все-таки конкурс песни, а песня хороша, когда ее хочется спеть. Вот кто сможет спеть эту песню? Я нет, - сказал Александр Морозов.

Какое решение примут те, кто будет сегодня голосовать за участников «Евровидения» узнаем сегодня, 22 мая.

В России шоу будет транслировать Первый канал. Начало в 23:00 по самарскому времени. Манижа выступит в финале под номером пять.