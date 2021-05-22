Это рекорд: в Самарской области слепили практически «невесомый» пельмешкек

На чемпионате по лепке пельменей поставили новый рекорд

22 мая в селе Алакаевка прошел 10 отборочный тур необычных кулинарных соревнований. В отборочные туры «Пельмениады» заявляются корпоротивные, семейные, «приятельские» команды.

Свои умения жюри и зрителям уже продемонстрировали 50 команд. Идейный вдохновитель чемпионата по лепке пельменей, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин поделился, что ни разу с начала проведения чемпионата не было повтора в названиях команд, а слухи о творческих презентациях коллективов разносятся по Кинельскому району со скоростью света:.

- Представление команд превратилось в настоящий «пельменный КВН», а болельщики у команд с речевками и песнями достойны любых мировых соревнований, - отмечают организаторы.

Жюри и зрителям соревнований уже посчастливилось отведать цветные крафтовые пельмешки: желтые, розовые, салатовые, а еще пельмени «гадальные», «армейские», «пионерские» и «пенсионерские», «лесные» и «степные», «сказочные», «космические», - каждая команда приходит на соревнования со своим секретом.

- Комбинации начинки пельменей, удивляют даже самых искушенных гурманов! Мне как преданному зрителю всех этапов соревнований удалось попробовать пельмени из рыбы и курицы, казахские из конины, пельмешки с добавлением куркумы, чубрицы, розмарина, копченой паприки, это невероятно»,- отмечает глава Кинельского района Юрий Жидков.

В Алакаевке на соревнованиях произошел технический казус. Уже несколько этапов подряд вес самого маленького пельменя застыл на рекорде 0,08 гр. Сегодня же, специальные весы, используемые при точном взвешивании продуктов до 10 гр, не смогли уловить вес самого маленького пельменя. Весы показали 0 гр.

«Такое случилось впервые, это может означать только то, что вес микро пельмешка был меньше 0,01 г. А для таких нано-пельменей нужны специальные нано-весы»,- прокомментировала новый рекорд рефери соревнований Евгения.

Победителями 10-го отборочного тура стала команда «Бузаевская пионерия», впереди 11-й отборочный в поселении Чубовка, а за ним сразу полуфиналы и финал, на который может, и заглянут представители книг-рекордсменов.