В Самаре задержали серийного «колбасного» вора

Мужчина не стал отрицать свою вину по двум эпизодам ограбления
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кировском районе Самары задержали серийного вора, который грабил продуктовый супермаркет. Как оказалось, полицейские уже знали грабителя, так как он был ранее судим за подобные преступления.
- По заявлению администратора, полицейские изъяли и просмотрели камеры видеонаблюдения. Было установлено, что к ограблению супермаркета может быть причастен ранее судимый 35-летний местный житель, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Мужчина украл с прилавка три палки колбасы и банку кофе. Позже выяснилось, что гражданин также причастен к ограблению этого же магазина в январе 2021 года. В тот раз грабитель вынес из супермаркета колбасные и сырные изделия.
Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. На опросе мужчине не стал отрицать свою вину. В настоящее время уголовные дела по двух эпизодам краж из супермаркета направлены в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.