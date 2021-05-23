В Самаре задержали серийного «колбасного» вора

Мужчина не стал отрицать свою вину по двум эпизодам ограбления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары задержали серийного вора, который грабил продуктовый супермаркет. Как оказалось, полицейские уже знали грабителя, так как он был ранее судим за подобные преступления.

- По заявлению администратора, полицейские изъяли и просмотрели камеры видеонаблюдения. Было установлено, что к ограблению супермаркета может быть причастен ранее судимый 35-летний местный житель, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина украл с прилавка три палки колбасы и банку кофе. Позже выяснилось, что гражданин также причастен к ограблению этого же магазина в январе 2021 года. В тот раз грабитель вынес из супермаркета колбасные и сырные изделия.

Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. На опросе мужчине не стал отрицать свою вину. В настоящее время уголовные дела по двух эпизодам краж из супермаркета направлены в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.