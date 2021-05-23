В Самарском зоопарке отметят всемирный день черепах

Самарцев приглашают на прогулку с черепахой Фото: Самарский зоопарк

Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепах. 24 мая в 14:00 в зоопарке состоится показательное кормление рептилий, а заведующий отделом «Акватеррариум» Андрей Балтушко расскажет об уникальности каждого вида.

- В Самарском зоопарке представлена самая крупная коллекция черепах в России. Здесь находятся 30 видов черепах от растительноядных до хищников, - рассказали представители зоопарка в Самаре.

В самарском зоопарке можно встретить змеиношейную черепаху, шарнирную, матамата, коробчатую, звездчатую, элсею новогвинейскую и другие редкие виды рептилий.

Представители зоопарка приглашают всех желающих отпраздновать праздник черепах и поучаствовать в кормлении этих удивительных рептилий. Кроме того, для гостей организуют прогулку с большой красноногой черепахой Угольком по территории зоопарка.