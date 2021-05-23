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Здоровье23 мая 2021 12:59

107 заболевших и 15 смертей: статистика по коронавирусу в Самарской области на 23 мая

Обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 23 мая 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Почти две недели фиксируют по 15 смертей от коронавируса

Почти две недели фиксируют по 15 смертей от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 23 мая 2021 года. По данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 107 местных жителей.

Общее количество заболевших на сегодняшний день составляет 64 143 человека. Их числа зараженных, у 61 206 пациентов на данный момент диагноз был снят, в том числе за сутки выздоровели 118 человек.

Почти две недели в регионе фиксируется по 15 летальных случаев в день среди заболевших. Общее количество смертей по данным на 23 мая составляет 1827 случаев.

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