Самара вошла в ТОП-10 по качеству общественного транспорта в России

Самара вошла в ТОП-10 городов по качеству системы общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центр компетенций в области транспортного планирования SIMETRA проанализировал работу системы ОТ в 60 городах России и составил рейтинг по качеству общественного транспорта. В десятку лучших вошла Самара.

Стоит отметить, что эксперты исключили из рейтинга Москву и Санкт-Петербург, где система общественного транспорта существенно отличается от других городов страны. Таким образом, в десятку лучших вошли – Екатеринбург, Пермь, Казань, Ижевск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Самара, Волгоград, Новосибирск и Тверь.

- При составлении рейтинга были исследованы пять групп параметров. Среди них, физическая и ценовая доступность для горожан, эффективность транспортной сети, комфорт и удобство, а также безопасность и устойчивое развитие.

При составлении инфографики, специалисты SIMETRA направили запросы во все города России, чтобы получить полную и актуальную информацию по данной теме. Кроме того, эксперты использовали открытые данные и геопространственный анализ