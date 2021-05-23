Стали известны подробности смерти молодой девушки, тело которой нашли около дома возле парка Победы в Самаре

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП Фото: Предоставлено "Комсомолке"

21 мая возле дома на Аэродромной 98А было обнаружено тело погибшей девушки. По предварительной версии следствия, погибшая выпала с общего балкона на 17 этаже.

- На балконе была найдена сумка, телефон, ключи, студенческий билет, кроссовки и пакет с белым халатом, - рассказал КП-Самара источник, знакомый с ситуацией.

Журналист «Комсомольской правды» выяснил, что погибшей было 17 лет. Девушка училась в медицинском колледже имени Ляпиной на втором курсе по специальности «Фармация». Собственный источник КП-Самара утверждает, что студентка ранее уже предпринимала попытки самоубийства, в связи со сложностями в учебе.