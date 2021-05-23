В Самаре из ТЦ «Империя» эвакуировали 500 человек из-за короткого замыкания

Произошло короткое замыкание без последующего горения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23 мая, около половины шестого вечера, на пульт диспетчера ЦУКС ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в торговом центре «Империя».

- Пожарно-спасательные подразделения автоматически были направлены по повышенному рангу вызова - Пожар № 2, - сообщили в региональном МЧС.

В целях безопасности посетители и сотрудники ТЦ самостоятельно покинули здание до приезда пожарных подразделений. По словам очевидцев, на первом этаже было задымление.

По прибытию пожарные установили, что на первом этаже торгового центра на Московском шоссе произошло короткое замыкание без последующего горения.