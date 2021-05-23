В Самарской области на глазах десятков отдыхающих в озере утонул 10-летний мальчик

В тот день на пляже было много отдыхающих Фото: СОЦСЕТИ

В городе Кинель Самарской области, на озере Ладное, вечером 23 мая утонул 10-летний мальчик. Тело утонувшего вытащил из воды один из отдыхающих на берегу.

- В тот день на пляже было много народу. Я увидел только, как мужчина прыгнул в воду и вытащил оттуда мальчика без сознания, - рассказал журналисту КП-Самара очевидец.

10-летнему мальчику пытались оказать первую помощь, однако когда приехала скорая, ребенок умер. Как рассказал КП-Самара свидетель произошедшего, родителей мальчика не было в тот момент рядом. Те, кто знал ребенка, сначала позвонили его брату.

Как рассказали местные жители, пляж на озере Ладное оборудован для купания. В прошлом году там был построен пешеходный мост и благоустроена территория. Жители Кинеля отметили, что озеро постоянно чистят, и это место одно из самых популярных среди местных, особенно летом.

Напомним, с наступлением аномально жаркой погоды, жители региона начали открывать купальный сезон намного раньше официальных сроков. Однако это может привести к трагическим событиям. Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, непрогретая вода часто приводит к судорогам и остановке сердца. Поэтому спасатели рекомендуют воздержаться от купаний, особенно на необорудованных водоемов, до наступления официальных сроков. Именно к середине июня вода прогреется до безопасной температуры, что значительно снизит риск получить переохлаждение.