Грозу и ветер до 18 м/с прогнозируют в Самарской области 24 мая

В губернии объявили желтый уровень опасности на 24 мая 2021 года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области вновь объявили желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 24 мая, в регион могут нагрянуть гроза и сильный ветер.

- Днем 24 мая местами по Самарской области ожидается гроза и усиление ветра. Его порывы будут достигать 15-18 м/с, - отметили в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, существенный осадков сегодня не будет, а воздух прогреется до 26…31 градуса.

Сотрудники МЧС советуют жителям губернии при ухудшении погоды не выходить из зданий. Если буйство стихии застанет на улице, следует спрятаться в ближайшем подъезде или подземном переходе. Нужно держаться подальше от ЛЭП, рекламный щитов, недостроев, остановочных павильонов и деревьев. К примеру, накануне, 23 мая, сильный порыв ветра повалил зеленого гиганта на проезжую часть. Произошло все на проспекте Металлургов в Самаре.

Автомобилистам спасатели рекомендуют при грозе отказаться от поездок. Лучше переждать непогоду. Машину следует поставить в гараж или припарковать ее подальше от деревьев.